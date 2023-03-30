EBB’den öğrencilere sıfır atık farkındalık eğitimi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi “Sıfır Atık Çalışmaları ile Kent Ekonomisine ve İstihdama Katkı Sağlama Projesi” kapsamında öğrencilere ‘Sıfır Atık Prensibi’ eğitimi ve farkındalık çalışmaları düzenliyor.

Bilim Erzurum’da toplanan öğrencilere yetkililer tarafından “Sıfır Atık” konusunda çeşitli bilgiler aktarıldı. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörü olan Prof. Dr. Zeynep Ceylan tarafından verilen eğitimde doğal kaynakların ve ekosistemin korunması ve atıkların yenilenebilir yarı mamul hammadde olarak geri dönüşümünün gerek sera gazı emisyon azaltımı gerekse de döngüsel ekonomiye katkıları üzerinde duruldu.

Prof. Dr. Ceylan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destekleme (CMDP) programı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde hazırlanan ‘Sıfır Atık Çalışmaları ile Kent Ekonomisine ve İstihdama Katkı Sağlama Projesi’nin ikinci etabı kapsamında eğitim çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Bilim insanı Ceylan, şöyle devam etti: “Eğitim çalışmalarımızda atık maddeler ve geri dönüşümün çevre ve doğa açısından ne denli önemli olduğunu ifade ediyoruz. Bilindiği gibi geri dönüşüm, atık maddelerin kimyasal ve fiziksel olarak bir işleme tabi tutulmadan yeniden kullanılmaya başlanmasıdır. Geri kazanım ise, atıkların kimyasal ve fiziksel işlemler sonucunda yeniden hammadde olarak kullanılmasıdır. Türlerine göre kaynağında ayrı toplanmış atıklar, kontamine olmuş atıklara oranla geri kazanım faaliyetlerinde ciddi ölçüde maliyeti düşürür ve bu da atığın değerini artırmak anlamına gelir. ‘Sıfır Atık Çalışmaları ile Kent Ekonomisine ve İstihdama Katkı Sağlama Projesi’ ile Erzurum’a kazandırılması planlanan sıfır atık faaliyetlerinin ilk aşamasıdır. Projemizin ikinci etabında ilimizde vatandaşlarımıza çevre bilincini aşılayarak, oluşturdukları atıkları ayırıp biriktirme alışkanlığı kazandırılması da amaçlanmaktadır.”

Öte yandan proje kapsamında pilot bölge olarak seçilen Aziziye ilçesinde 10 okulda eğitim çalışması ile mahalle muhtarlarına yönelik farkındalık toplantıları devam ediyor.