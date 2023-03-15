Dr. Öğr. Üyesi Buğra Çağatay Savaş’ın “Metaverse ve Spor” İsimli Kitabı Yayımlandı

Erzurum Teknik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Buğra Çağatay Savaş’ın “Metaverse ve Spor” isimli kitabı Efe Akademik Yayınları tarafından yayımlandı.

Kitap hakkında değerlendirmelerde bulunan Dr. Savaş, 3 Mart 2023 tarihinde yayımlanan kitabın kendi alanındaki ilk eserlerden birisi olduğuna vurgu yaparak; “Metaverse, tam olarak tanımlanamasa da gerçek dünya ile sanal dünya arasında değişen yelpazede, sürekli gelişen teknoloji sayesinde, insan yaşamının her alanına girmeye başlamıştır. Eğitimden sağlığa, eğlenceden spora, ticaretten üretime kadar gerçekleşen değişimler artık herkes tarafından -bilinçli ya da bilinçsiz- kullanılmaya başlanmıştır. Bireysel ve kurumsal anlamda hayatı kolaylaştırmanın yanında yeni heyecanlar yaratması, geleneksel tercihlerin yerini almaya başlaması ve yaşattığı deneyimler sonucunda geniş kitlelerin yaşam biçimlerini ve kısa/uzun bir dönemde de tüm insanlığı değişime katılmaya zorunlu kılacaktır. Sporun da bu değişimlerden etkilenmeye başladığı görülmektedir. Dört bölümden oluşan kitapta Metaverse’e yönelik kapsayıcı bir perspektif sunularak örneklemin çerçevesi geniş tutulmuş, genel olarak tematik bir analiz yapılarak konu anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Metaverse evreninde özellikle spora yönelik tartışmalara izin verecek bir ortam sağlanmaya çalışılmıştır. Eserin bu alanda bilgi ve fikir edinmek isteyen herkes için faydalı bir kaynak olmasını temenni ederim.” şeklinde konuştu.

“Metaverse ve Spor” kitabı için Dr. Öğr. Üyesi Buğra Çağatay Savaş’ı tebrik eden Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise; “Sanal dünya ve bu dünyaya ilişkin teknolojiler Erzurum Teknik Üniversitesi’nin yakın takibindedir. Bu kapsamda, öğretim üyemiz Sayın Dr. Buğra Çağatay Savaş hocamızın spor ve Metaverse kavramlarını bir arada değerlendirdiği çalışmasını son derece yararlı ve ilgi çekici bir çalışma olarak değerlendirmekteyim. Sporun teknik bir alan olduğunun ve teknolojiden uzak kalınamayacağının altını çizmesi bakımından da önemli bir çalışmadır. Meraklılarının keyifle okuyacağını düşünüyorum.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.