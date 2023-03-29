Depremzedelere destek için emekliliğini istedi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardıma ilk koşanlar arasına yer alan Aras Elektrik Ağrı İl Koordinatörü Halil İbrahim Gök, depremzedelere daha fazla destek olmak için emekliliğini istedi.

Türkiye’yi derinden sarsan depremin merkez üssü Kahramanmaraşlı olan Aras Elektrik Ağrı İl Koordinatörü Halil İbrahim Gök, büyük yıkımlara neden olan afette yardıma ilk gidenler arasında yer aldı. Bir yandan bölgede yerle bir olan enerji altyapısını ayağa kaldırmak için ekibi ile birlikte çaba sarf eden Gök, öte yandan afetten etkilenen ailesine destek oldu. Aslen Kahramanmaraş Elbistanlı olan Halil İbrahim Gök, afet bölgesindeki yakınlarına daha fazla destek olmak için Aras Elektrik Ağrı İl Koordinatörlüğü görevinden emekliliğini istedi.

Ağrı’nın Aras Elektrik’in yatırımlardan en fazla pay alan iller arasında yer aldığını hatırlatan Halil İbrahim Gök, “yapılan teknolojik yatırımlar ile ilklere öncülük ettik. Özelleşmenin ilk yıllarında arıza giderme süresi 7-8 saat iken bu sayı şimdilerde 1 saatin altına inmiş durumda. Bu da kesinti süresinde % 600’lük gibi ciddi bir oranda iyileştirme yakalandığını gösteriyor” dedi.

Ağrı’da güçlendirilen teknolojik alt yapısı sayesinde kaçak tüketim oranının ciddi oranda düşürüldüğünü belirten Gök, “Elektrik şebekeleri üzerinden haberleşme alt yapısı anlamına gelen PLC projesi ile tüm bölgedeki kaçak elektrik kullanımını hızla azalttı. İlk olarak 2020 yılında pilot bölge olarak Ağrı İlinin Doğubayazıt ve Patnos İlçelerinde gerçekleşen proje ile enerji yükü ciddi oranda düştü ve buna bağlı olarak arıza sayıları da önemli miktarda azaldı. Başarıya ulaşan projenin uygulama alanı genişletilerek 2021 yılında Ağrı’nın Merkez, Diyadin, Eleşkirt ve Taşlıçay ilçeleri de uygulamaya dahil edildi. Bu sistemle birlikte müşteri sayaçlarının uzaktan okuma ve kesme-açma işlemleri yapılırken aynı zamanda kaçak elektrik kullanımı amacıyla sayaçlara yapılacak olan tüketici müdahalelerinin önlenmesi de hedeflendi” ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim Gök’e verdiği hizmetlerden dolayı plaket takdim eden Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, bundan sonraki hayatında başarılar diledi.