Çanakkale ruhuna yakışır performans

Erzurum’un Oltu İlçesinde Mehmet Akif 4/D sınıfı öğrencileri ve 1/A Öğrencilerinin düzenlemiş oldukları İstiklal Marşının kabulü İle Çanakkale şehitlerini anma programı öğrenci arkadaşları tarafından büyük beğeni aldı.

Mehmet Akif 4/D sınıfı öğrencileri ve 1/A Öğrencilerinin kendi okul arkadaşlarına hazırladıkları program Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Ardından okul öğrencilerinin şiir ve orotoryo gösterileri ile devam etti.

Mehmet Akif İlkokulu salonunda yapılan programda sahne alan Mehmet Akif 4/D sınıfı öğrencilerinden Nazlıcan Kurt (Kara Fatma) rolü ile Elif İnci Demircan (Şerife Bacı) rollerinde göstermiş oldukları performansla Çanakkale ruhunu yansıttılar.

Öğrenciler orotoryo gösterisi sonunda Depremzedeleri de unutmayarak depremde zarar gören illerin isimlerinin yazdıkları levhaları sahnede gösterdiler.

Okul Müdürü Salih Yeşilyurt Öğrencilerini performansından son derece memnun olduğunu belirterek öğrencileri emeği geçen Öğretmenlere ve programda görev alan öğrencilere teşekkür etti.