Başkan Tanfer’den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tanfer, mesajında, sağlık hizmetlerinin insanların en önemli talepleri arasında bulunduğunu belirterek, “Özellikle pandemi sürecinde doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız çok büyük fedakârlıklar yaparak bu hizmeti sürdürdüklerini ifade ederek “iyi ki varsınız’ dedi.

İnsan sağlığının korunmasının ve mevcut sağlık sorunlarının giderilmesinin tüm insanlığın en önemli hedefi olduğunu vurgulayan Tanfer, “Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması, hepimizin ortak amacıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın mevcut hükümeti ve yönetimi döneminde hayata geçirilen başarılı reformlarla sağlık hizmetlerimiz Avrupa standartlarına ulaşmıştır. Bazı illerimizde hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi ile standartları ile önemli hizmetlerle, bireylerin huzurlu, mutlu ve kaliteli bir yaşam sürmelerinin ana koşulu sağlıklı olmalarıdır. Sağlıklı bir yaşam ise insanoğlunun en temel hakkıdır. Bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler, eğitimin artmasına, üretimin güçlenmesine, ülkenin kalkınmasına dolayısıyla toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunarlar. Bu durum ise sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde uygulanmasına ve geliştirilmesine bağlıdır. Nitelikli bir yaşam sunmayı ilke edinerek gece gündüz demeden, her yerde ve her koşulda hayatlarını insan sağlığına adamış olan sağlık çalışanlarımız, pandemi ve yaşadığımız deprem felaketi sürecinde tüm risklere göğüs gererek bu zor görevi yerine getirmiş, bunu yaparken de karşılık beklememiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; hayatlarını hayat kurtarmaya adamış, büyük bir fedakarlıkla çalışan, kutsal ve onurlu bir mesleği yerine getiren tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum” dedi.