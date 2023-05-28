Başkan Sekmen oyunu kullandı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eşi Gülay Sekmen ile birlikte Kültür Kurumu Ortaokulu’ndaki 1179 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Başkan Mehmet Sekmen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasinin önemine vurgu yaptı. Sekmen, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi hayırlara vesile olur inşallah. Milletimizin kararlarına biz siyasiler olarak saygı duyuyoruz. Sistemi olmayan ülkeler kargaşa ve kaosla yönetilir. Sistemi olan ülkelerde seçimler huzur içinde yapılır. Ülkemizde 14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’ta da vatandaşlarımız huzur içinde sandığa gidiyor. Elbette ki her bir vatandaşımızın ayrı bir tercihi ve ayrı bir görüşü var. Bunlara hep beraber saygı duyuyoruz. Türkiye’mizdeki bu seçim sistemi Avrupa’ya örnek olmalı 14 Mayıs’ta seçimlere yüzde 80’lik bir katılım olmuştu. İkinci tur için de böyle bir katılım bekleniyor. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza, mutluluk, huzur ve esenlikler diliyorum.”