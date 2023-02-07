Aziziye Belediyesi’nde yardım seferberliği

Aziziye Belediyesi, deprem bölgesine TIR’lar dolusu yardım gönderdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin hemen ardından AFAD Başkanlığı öncülüğünde yürütülen yardım organizasyonu, Erzurum’un Aziziye ilçesinde adeta seferberliğe dönüştü. Yapılan çağrının ardından deprem bölgesinde duyulan ihtiyaç doğrultusunda hazırlanan yardım malzemeleri TIR’lara yüklenerek yola çıktı. Aziziye Belediyesi’nin Ilıca Ek Hizmet Binası ve Engelsiz Yaşam Merkezi de dahil olmak üzere ilçenin birçok noktasında oluşturulan yardım toplama noktaları vatandaşların akınına uğradı. AFAD tarafından hazırlanan ihtiyaç listesine göre tasnif edilip paketlenen yardım malzemeleri, daha sonra TIR’lara yüklenerek yola çıkarıldı. Yardım konvoylarını görevlendirilen personellerle birlikte uğurlayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, duygularını sosyal medya hesabından; “Allah’ına kurban Erzurum!” notuyla paylaştı.

Aziziye’de Yardım Seferberliği

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; şunları kaydetti:

“Milletimizi kedere boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar ve deprem bölgesinde canhıraş biçimde görev yapan devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşlara kolaylıklar diliyoruz. Ülke olarak bizi derin bir üzüntüye sevk eden deprem felaketinin hemen ardından tüm yurtta olduğu gibi, Erzurum’da ve Aziziye ilçemizde de yardım seferberliği başlattık. İlçemizin dört bir yanından bizlere ulaştırılan yardım malzemelerini TIR’lara yükledik, görevlendirdiğimiz personellerimizle birlikte AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderdik, gönderiyoruz”

Adeta İyilik Kervanı

Yardım çağrısını adeta seferberliğe dönüştüren Dadaşların örnek bir hassasiyet sergilediğinin altını çizen Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Gönderilen yardım malzemeleri arasında öyleleri vardı ki, gözyaşlarımıza hakim olamadık. Bir anne düşünün ki, kendi bebeğinin mamasını bile ambalajlayarak bize göndermiş. Öyle ki, oyuncağını getiren çocuklar bile vardı bu iyilik kervanında Gördükçe ve tanık oldukça necip milletimizin merhametiyle, fedakârlığı ve güzelliğiyle bir kez daha gurur duyduk. Yüce Allah, onları da darda bırakmasın! Dadaşların uzattığı yardım eli depremzede kardeşlerimize ilaç olacak, şifa olacak, güç olacak, tutacakları dal olacak inşallah!” diye konuştu.

4 Tır Bugün Yola Çıktı

Deprem bölgesine dün de çok sayıda iş makinası, arama ve kurtarma çalışmaları için eğitimli personeller gönderdiklerini anımsatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Şu ana kadar 4 TIR dolusu yardım malzemesini deprem bölgesine sevk için yönlendirdik. Belediyemizde toplanan yardım malzemelerini yüklemeye devam ettiğimiz bir o kadar daha TIR var. AFAD’ın sevk ve idaresiyle yardım konvoyları Şanlıurfa’ya gidecek ve oradan deprem bölgesine dağıtılacak. Bu seferberliğe dahil olan Aziziyeli hemşehrilerimize ve tüm Dadaşlara, Kaymakamlığımıza, hayırsever iş insanlarımıza, esnafımıza ve ilçemizdeki tüm okullara, kurum ve bütün kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Yüce Allah bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın! Tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde olan devletimizi payidar kılsın! Rabbim yar ve yardımcımız olsun!” ifadelerini kullandı.