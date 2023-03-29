Aydemir: ‘Milli irade cumhurbaşkanımızın ufkunda’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusuna yapılan itirazlara ilişkin, "İrili, ufaklı bütün partiler Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) önüne geçmişler, itiraz ediyorlar. Neyine itiraz ediyorsunuz? Adaylığa itiraz akıl tutulmasıdır." dedi.

Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylık başvurusuna ilişkin YSK’ye yapılan itirazları eleştirdi.

‘Bu halleriyle siyaset yapıyorlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçimlerde yarışamayacaklarını görenlerin YSK’ye müracaat ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, şunları kaydetti: "Bunlar utanmadan bu halleriyle siyaset yapıyorlar. Yenilgiyi kabul ettiklerini ifade ediyorlar. Hepsinin kafasının arkasında Sabih Kanadoğlu anlayışı, vesayetçi yaklaşım var. İrili, ufaklı bütün partiler YSK’nin önüne geçmişler, itiraz ediyorlar. Neyine itiraz ediyorsunuz? Adaylığa itiraz akıl tutulmasıdır."

Bize düşen bunlara esaslı bir demokrasi tokadı atmaktır

Milletvekili Aydemir, "Millet İttifakı’nı şekillendiren bir numaralı aktörün terör örgütü PKK olduğunu" ifade ederek, "Milletimize sesleniyorum; on binlerce insanımızın katili, Millet İttifakı’nın önünde yürüyor, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde yürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nu lider olarak orta yere koydular. Ya şehitlerin yanında olacaksınız ya teröristlerin yanında olacaksınız. Bize düşen bunlara esaslı bir demokrasi tokadı atmaktır." diye konuştu.

‘Kılıçdaroğlu kime söz vermiş?’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan "Sana söz yine baharlar gelecek" ifadesiyle yaptığı paylaşıma ilişkin de Milletvekili Aydemir, "Kime söz vermiş? Teröristlere söz vermiş. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş, bunlardan serbest bırakılma sözü almış. Sınır ötesi operasyonların durdurulacağına dair söz vermiş. Milletin tepkisini bildiği için ’sana söz’ü ilgili makamlara, görüştüğü kişilere inceden ifade ediyor, ’Biz sözümüzdeyiz.’ diyor. HDP’nin kapatılmasına karşı olacağına söz vermiş. FETÖ’den KHK ile ihraç edilenlere ve yurt dışına kaçanlara Türkiye’ye dönme sözü vermiş. Nerede millet var? Bunların mesafe alması halinde yarın çok karanlık olur. Millet hassasiyeti gösteren İYİ Partili ve Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum: Bakın gerçek yüzleri bu." dedi

Milli İrade Cumhurbaşkanımızın Ufkunda

Milletvekili Aydemir, ‘İYİ Parti’ye gönül vermiş kardeşlerim, Saadet Partisi’ne gönül vermiş kardeşlerim vicdanlarına danışacaklar ve asla bu teröristlerin tanzim ettikleri bu yapının arkasında durmayacaklar.’ dedi

Milli İradenin Tercihi: Cumhurbaşkanı Erdoğan

Aydemir, ‘Tam aksine Türk Dünyasına, İslam Alemine, Gönül Coğrafyamıza, mazlumlara yüreğini açmış ve onlara hizmet etmiş, 20 küsur yıldır onların önünde yürümüş, mesafe aldırmış bir lider var, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, onun arkasında olacaklar Allah’ın izniyle.’ dedi.