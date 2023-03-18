Aydemir: ‘Çanakkale Destanı Türk Milletinin manasıdır’

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Çanakkale Destanı; müellifi Türk Milleti; özü vahdet ve tevhide teslimiyet; ufku tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet; vurgusu İla’yı Kelimetullah için devlet ebed müddet olan milli kıyamdır. ‘ dedi.

Çanakkale Bir Beka Destanıdır

Milletvekili Aydemir, ‘Çanakkale Destanı topyekun Yüce Milletimizin İstiklal ve istikbal, Devletin bekası için varlığını adaması; Hakkın batıla muzafferiyeti; birlik, beraberlik ve kardeşliğin cihana kaydıdır. ‘ mesajını paylaştı.

Çanakkale Tevhid Yoluna Adanmışlıktır

Milletvekili Aydemir, ‘Çanakkale Destanı tarihini kendi yazan bir milletin, Kuntayca, ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ kararlılığı; Akifçe, ‘Cânı, cânânı, bütün vârımı alsın da Hudâ/ Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ’ niyazıdır. ‘ vurgusunu paylaştı.

Çanakkale Hakkın Batıla Galip Gelmesidir

Milletvekili Aydemir, ‘Çanakkale Destanı ‘Türk Milletine kefen biçmeye kalkışanların akıbetleri berbat olur’ gerçeğinin tescili; Akif’in tasviriyle, ‘Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından/Alınır kal’â mı göğsündeki kat kat îman?/Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?/ Çünkü te’sis-i İlâhî o metîn istihkâm’ imanının takdimidir. ‘ dedi

Çanakkale Hakkın Rızasına Teslimiyettir

Milletvekili Aydemir mesajında, ‘Çanakkale Destanı tevhid uğrunda can verme sırrına mazhar olan bir milletin, ‘Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz/Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz’ azmi; Hakkın rızasına ram olma ahdidir. ‘ ifadesine yer verdi.

Niyaz

Milletvekili Aydemir, ‘Yüce Milletimizin Çanakkale Zaferi coşkusunu paylaşıyor, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, Milli şairimizin Milli Marşımızdaki ‘Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyyet/ Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl’ tebşirini kaydediyor; devletin dirliği, milletin birliği, vatanın bütünlüğü yolunda nefsinden geçme ahdimizi paylaşıyoruz. ‘ dedi.