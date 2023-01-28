Atatürk Üniversitesinde "Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler" konuşuldu

Sosyal ve beşerî bilimler alanındaki araştırmacılara yönelik olarak “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler ve Araştırma Projeleri Destek Programı” konulu toplantı Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu ile Mavi Salonda düzenlenen programa; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Prof. Dr. Hüseyin Özer, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Prof. Dr. Turgut Göğebakan’ın yanı sıra, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi ekibi ile davetli konuşmacılar ile sosyal ve beşerî bilimlerden birçok akademisyen katıldı.

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından gerçekleştirilen ve iki gün süren program; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığından (ARDEB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurper Güz, TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Alp Eren Yurtseven ve SOBAG Grup Koordinatörü Alperen Zekeriya Karataş’ın "ARDEB Destek Programları ve Yenilikler", "ARDEB-SOBAG Destek Programları ve Yenilikler" ve "TEYDEB Destek Programları ve Yenilikler" isimli konferanslar eşliğinde gerçekleştirildi.

Bilgilendirme toplantısında ilk olarak; TÜBİTAK bünyesinde yer alan ARDEB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurper Güz, araştırma geliştirme faaliyetlerinin kurum içi ve kurum dışı iş birliğini sağlamakla görevli ARDEB hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ülke yükseköğretimi için oldukça önemli bir kurum olan bu birimin; araştırma grupları ile talepte bulunan üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında bir köprü görevi üstlendiğini belirten Prof. Dr. Güz, sosyal ve beşerî bilimler alanındaki akademik Ar-Ge destekleri, proje yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Alp Eren Yurtseven; akademide, sosyal ve beşerî bilimlerde yenilikçi çözümler geliştirmeye yönelik ihtiyaç alanlarını ortaya koymak ve bu alanda akademik faaliyetlerin iyileştirilmesinde, akademinin TÜBİTAK tarafından destekleneceğinin altı çizildi.

Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Koordinatörü Alperen Zekeriya Karataş ise sosyal ve beşerî bilimler vurgusuyla akademik Ar-Ge destekleri hakkında bilgilendirme gerçekleştirerek, sosyal ve beşerî bilimler özelinde araştırmacıların sorunları, talepleri ve ihtiyaçları üzerinde durdu. Karataş, beşerî bilimler özelinde araştırmacıların sorunları ve talepleri doğrultusunda yapılabilecek iyileştirmeleri değerlendirdi.

Yenilikçi çözümlerin her yönüyle konuşulduğu toplantıda TÜBİTAK ve akademik cepheden, desteklenen projenin yönetim kriteri altında, kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulmasına ve teknolojik ilerlemelere sağlayacağı katkıya da değinildi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Prof. Dr. Hüseyin Özer ve Prof. Dr. Turgut Göğebakan’ın yer aldığı konferanslarda ARDEB ve TEYDEB Destekleri, sosyal ve beşerî bilimler vurgusuyla akademik Ar-Ge destekleri, destek istatistikleri, süreçler ve proje yazımında dikkat edilmesi gereken hususlara değinildi. Katılımcıların yönelttiği sorular başkan yardımcıları tarafından cevaplandı.