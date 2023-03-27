Asker ressamlardan sanal sergi

Asker Ressamlar Grubu, Cumhuriyetin 100’üncü yılında, ilk sanal resim sergilerini 30 Mart’ta açacak. Sergilenecek yapıtlar arasında son depremde enkaz altında kalan çocuklar ve Atatürk resimleri ilgi toplayacak.

Yaklaşık 40 yıl kadar önce askerî okulların atölyelerinde sanat eğitimi alan askerler, emekli olduktan sonra 2020 yılında birbirleriyle iletişime geçtiler. Bir yıl içinde Asker Ressamlar Grubunu kuran emekliler, 20 Ekim 2021’de İstanbul’da, 6 Mayıs 2022 günü Ankara’da ve 28 Temmuz 2022 günü de Bodrum Ali Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi Galerisinde eserlerini sergilediler.

Asker Ressamlar Grubu adına bir açıklama yapan emekli Albay Sabri Topdağı, 20 Kasım 2022 tarihinden itibaren kurdukları web sitesinde birlikteliklerini sürdüreceklerini bildirdi. Asker Ressamlar olarak ilk sanal sergilerini 30 Mart 2023 günü açacaklarına işaret eden Sabri Topdağı, bir ay süreyle açık kalacak Asker Ressamlar Sanal Resim Sergisinin, ‘askerressamlarart.com’ sitesinde sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Grubun Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında açacağı “Cumhuriyetimize Saygı Resim Sergileri”nin ilkinde, Aykut Deniz’in “Gülümseyen Atatürk”, Benan Küçükoğlu’nun “Atam-2” isimli yağlıboya portrelerinin yanı sıra yaşadığımız büyük deprem felaketinin acılarını vurgulayan Halil Öztunç’un “Sıkışan Minik Kalpler” ve Sinan İlen’in “Hoş geldin” adlı resimleri dikkat çekiyor.