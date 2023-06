Aşkale’de Halk Eğitim Merkezi’nden yıl sonu sergisi

Aşkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yılsonu sergisi açıldı.

Aşkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı içerisinde kendi bünyesinde faaliyet gösteren kursların yıl sonu sergisi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu Belediye Başkan vekili Talip Sezer ve ilçe protokolü katıldı.

Açılışta Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu açılış konuşması yaptı. Gazioğlu, “Hayat boyu Eğitim eskiden örgün eğitim dışına çıkmış bireylere verilen eğitim olarak tamamlanmış olsa da günümüzde asgari 3 yaşta başlayarak üst yaş sınırı olmaksızın örgün eğitimde olan veya örgün eğitim dışına çıkmış tüm bireylerimize hizmet vermekteyiz. Aşkale halk eğitim merkezi olarak 2022 yılında 267 kurs açarak 6445 vatandaşımıza ulaştık, bu vatandaşlarımızın yaklaşık 3 bin 435’i erkek 3 bin 30’u kadın kursiyelerimizden oluşmaktadır. İl geneli 20 ilçemizin içinde nüfusa göre vatandaşlarımızın kurslarımızdan yararlanma oranı yüzde 29 ile ilimizde birinci olduk. Bu istatistikler bakanlığımızın koyduğu %10’luk oranı 3’e katlamış oldu. Bundan sonra da tüm kurslarımızı ilçemizdeki tüm vatandaşlarımıza ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Her zaman her yerde herkes için eğitim diyerek bize her türlü desteklerinden dolayı ilçe kaymakamımız Murat Karaloğlu’na ve bizimle işbirliği yaparak yaygın eğitimi okullarımıza ulaşmasını sağlayan idareci arkadaşlarımıza yıl boyunca bizimle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, öğretmenlerimize ve de kursiyerlerimize teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.

Sergiyi gezen İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu ise “2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Halk Eğitim Müdürlüğü çalışmaları ile hayata geçirilen kurslarımızın yıl boyu kursiyerlerimiz ve Usta öğreticilerimizin emekleri ile hazırlanan sergileri açmış bulunmaktayız. Bu sergilerimizde kursiyerlerimizin usta öğreticiler nezaretinde harika eserleri gezdik. El emeği göz nuru olan ürünleri herkesin ziyaret etmesini istiyoruz. Burada ki amaç aile büyüklerimizin önceden yaptıklarını unutturmamakla birlikte yeniden canlandırmak. Evlerimizde veya çevremizde önceden gördüğünüz unutulmaya yüz tutmuş ürünleri sergimizde gördüğünüzde anılarınız canlanacaktır. Bu çalışmaları ziyaret etmeniz kursiyerlerimiz için önem arz etmekte, onlara moral motivasyon vermektedir. Bu çalışmaları kaymakamlığımız ve belediye başkanlığımız olmak üzere hep birlikte üstün gayret ve çabalarla daha görünür ve daha reklama açık bir şekilde yapmaya gayret göstereceğiz. Bu sergide emek harcayan idarecisi den kursiyerimize kadar teşekkür ederim” diye konuştu.

Açılış konuşması akabinde İlçe Kaymakamı ve protokol üyeleri bahçede kurulan standlarda ki kursiyerler uygulama eğitimi esnasında yapılan işleri konu alan sergi gezildi, kurdele kesimi sonrasında el emeği göz nuru dökülüp yapılan bir birinden değerli ve güzel ürünler kurs öğretmenlerinin anlatımı ile gezildi.

Açılışta ve sonrasında ilçe gençleri katılımcılara müzik dinletisi sundu

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde bulunan sergi Cuma gününe kadar açık olacak.