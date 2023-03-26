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Aşkale bahar mevsiminde beyaza büründü
ERZURUM'UN AŞKALE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN VE İKİ GÜNDÜR ARALIKLARLA DEVAM EDEN KAR YAĞIŞI DAĞLARI YENİDEN BEYAZA BÜRÜNMESİNE NEDEN OLDU.
ERZURUM 26.03.2023, 10:48
Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan ve iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı dağları yeniden beyaza bürünmesine neden oldu.
Kurak geçen kış aylarından sonra bahara merhaba dediğimiz günlerde, Aşkale ilçe merkezinde aralıklarla yağmur yağdı. Merkezi yerlere yağan yağmur yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu.
Esentepe mahallesi sınırları içerisinde bulunan dağlar yağan kar ile beyaza bürünürken, ortaya seyirlik bir manzara çıkardı.