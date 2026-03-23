Olay, saat 15.00 sularında Maslak Mahallesi’nde meydana geldi. Binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erol Köse’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis, Köse’nin arkadaşı Mevlüt Y. (64) ile görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Mevlüt Y., Köse’nin psikolojik rahatsızlıkları ve kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık üç aydır evden çıkmadığını ve zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu söyledi. Mevlüt Y., binadan aşağı indiğinde Köse’nin yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını yerde bulduğunu ifade etti.

Olayın, Köse’nin 16. kattaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümden düşmesi sonucu gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve otopsi işlemleri sonrası detaylı bilginin paylaşılacağını duyurdu.

Atilla Taş’tan Sosyal Medyadan

Sanatçı Atilla Taş, sosyal medya hesabından Erol Köse’ye yönelik sert ifadeler paylaştı. Taş, Köse’nin kendisi ve birçok sanatçıya iftira attığını, maddi haklarını gasp ettiğini ve susturucu bir tutum sergilediğini belirtti. Taş paylaşımında, “Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse!” ifadelerine yer verdi.