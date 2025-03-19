Barış Anlaşmasının Maddeleri Üzerinde Uzlaşı Sağlandı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 13 Mart'ta düzenlenen 12. Küresel Bakü Forumu'nda, Ermenistan ile barış anlaşması metninin tüm maddeleri üzerinde uzlaşı sağlandığını ve müzakere sürecinin tamamlandığını duyurdu. Bayramov, "Metnin üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Bir sonraki aşamada Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu, anlaşmanın imzalanması için değişmeyecek bir şarttır. Ayrıca Minsk Grubu ve kalıntılarının tasfiye edilmesi gerekiyor," açıklamasını yaptı.

Ermenistan Barış Anlaşmasının İmzalanacağı Tarih ve Yeri Görüşmeye Hazır

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanacağı tarih ve yer konusunda görüşmelere başlanmaya hazır olduklarını belirtti. Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması, yıllarca süren gerilimlerin ardından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Barış anlaşmasının imzalanmasıyla, her iki ülke arasında uzun süredir devam eden çatışmaların son bulması ve bölgede kalıcı bir huzurun sağlanması bekleniyor.