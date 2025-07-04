"Kafkasya barışın merkezi olacak"

Zirvenin Hankendi'de yapılmasının sembolik bir anlam taşıdığına vurgu yapan Erdoğan, Kafkasya'nın bir barış merkezi haline geleceğine inandığını belirtti. Ulaştırmadan ticarete kadar geniş bir alanda iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, iklim değişikliğiyle mücadele konusunun da zirvede öncelikli gündem olarak ele alınmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

6 milyon ton sera gazı engellendi

Türkiye’nin çevre odaklı çalışmalarına da değinen Erdoğan, çeşitli projeler sayesinde bugüne kadar 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçildiğini kaydetti.

“Stratejik Hedefler 2035 yol haritası olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT’nin gelecek vizyonunu şekillendirecek “Stratejik Hedefler 2035” belgesine de değinerek, bu belgenin üye ülkeler için ortak bir kalkınma rotası sunacağını ifade etti. Teşkilat yapısında sadeleşmenin önemine değinen Erdoğan, ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin en önemli beklenti olduğunu vurguladı.

"İsrail bölgemizin huzurunu tehdit ediyor"

Konuşmasında Orta Doğu’daki gelişmelere de yer veren Erdoğan, İsrail'in saldırgan politikalarının bölge barışını tehdit ettiğini belirtti. Filistin halkının yaşadığı dramı gündeme taşıyan Cumhurbaşkanı, "İsrail’in saldırılarının arkasında Filistin'e diz çöktürme siyaseti var. Bu mezalime sessiz kalamayız" dedi.

Kıbrıs Türklerine destek çağrısı

Konuşmasının sonunda Pakistan’da yaşanan terör saldırısını kınayarak taziyelerini ileten Erdoğan, EİT üyelerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirme çağrısı yaptı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da selamlayan Erdoğan, “Kıbrıs Türkleriyle her alanda ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum” dedi.