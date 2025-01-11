Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Şanlıurfa kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatımızın içinde vefat eden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Sizlere Diyarbakır halkının selamlarını getirdim. Bugün Şanlıurfa'da çok farklı bir coşku ve heyecan gördüm. Tüm farklılıklarıyla kardeşliğin şehri Şanlıurfa'da dalga dalga büyüyen bir umut gördüm. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize sahip çıktığınız için sizleri tebrik ediyorum. Biz Şanlıurfa'yı biliriz Urfa'da bizi iyi bilir. Biz Urfa ile gönül diliyle konuştuk. Bizim Şanlıurfa aramızda farklı bir bağ var. Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Filistin davası bizim kırmızı çizgimizdir. Siyaset millete hizmet etme sanatıdır. Bizde muhalefetin yaptığı gibi muhalefete küsme darılma küsme olmaz. Biz çıkar birlikteliği değil kader birlikteliği yapan bir partiyiz. AK Parti sandıktaki tercihine bakmadan hizmet götüren bir partidir. 22 yıldır milletimizin huzurundayız. Okuduğumuz bir şiir sebebiyle hapse atıldığımız günler oldu. İçinizden biri olarak vatandaşlarımın hangi sorunlarla karşılaşmışsa bizde aynı sorunlarla karşılaştık. Göreve gelirken biz adaleti ve kalkınmayı tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz. Yasakların değil özgürlüklerin hüküm sürdüğü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz dedik. Kimsenin dinine etnik kimliğine bakmadık. Biz birleştirici kucaklayıcı bir yol izledik. Ötekileştirici yaklaşımların hiçbiri siyasetimizde kendisine yer bulamaz” dedi.



Muhalefete Suriyeli eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybetsek de mazlumların yanında durduk. CHP, Suriyelileri zorla göndermekle tehdit ettiler. Biz siyasi geleceğimize bile mal olsa onları koruyacağız. 3-5 oy yüzünden kimlerin kimlerle yol yürüdüğünü unutmadık. Karşımıza kaybettikleri 13 seçime rağmen çekilmeyi bilmiyorlar. Siyasi iklimi zehirlemeye devam ediyorlar. Ne düşündüklerini artık kimsenin umursamadığını anlayamıyorlar. Akıllarıyla dilleri neredeyse kopma noktasına gelmiştir. Köken üzerinden milletin ayrıştırılmasını reddediyoruz. Din, hayat tarzı üzerinden kimsenin dışlanmasını reddediyoruz. Yapay gündemle vakit kaybetmeden Türkiye yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için yürüyoruz. Bizim yolumuz muhabbet yoludur. Bizim yolumuz ileri demokrasi yoludur” şeklinde konuştu.



“Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek"

"Milletimizin yüzlerce yıllık değerlerine sırt çevirenler bizim insan ve siyasetimizi kavrayamaz. İradelerini Batıya peşkeş çekenler bizi anlayamaz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Şanlıurfa'nın gönlündeki dağlara bakıyoruz. Etrafındaki dağlara değil. Sırf Türkiye'ye zarar veriyor diye terör örgütünü besleyenler bunun için bölgede hesap yapanlar Şanlıurfa'nın şanlısının nereden geldiğini hesaba katmıyorlar. Bu 'Şan' sıradan bir unvan değildir. Bu Urfa'nın istiklal beratıdır. Bugün Halep'in sevinci Şanlıurfa'nın sevincidir. Hama, Humus, Şam'ın zaferi Şanlıurfa'nın zaferidir. Baas zaliminin bitmesine sevinemeyenler bir türlü kabullenemeseler de Suriyeli kardeşlerimizin zaferi komşuları olarak bizimde zaferimizdir. Şunu artık herkes anlasın ve kabullensin: Türkler, Araplar, Kürtler, Türkmenler olarak hepimiz biriz beraberiz. Çanakkale'de beraberce çarpıştık. İstiklal harbinde şehadete beraber yürüdük. Hangi terör örgütü aramıza nifak tohumu sokabilir. Bu toprakları bölmeye kimin gücü yetebilir. Yıllardır bizi bölmek bizi birbirimize düşürmek istediler. Kardeşi kardeşe kırdırmak için her yolu denediler. Bunun için bir ara darbecileri kullandılar. Daha sonra terör örgütlerini devreye aldılar. 40 yıldır bölücü örgüt üzerinden senaryolarını hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bu kirli oyunun artık raf ömrü tükenmiştir. Terör örgütü eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiştir. Terörü bir silah, araç ve maşa olarak kullanma dönemi tamamen bitmiştir. Terör örgütünün bu topraklara kan, gözyaşı acıdan başka bir şey getirmiyor. Ayrımcılık ırkçılıktan başka bir şey getirmedi. Şunu çok açık söylemek isterim; terörle varılabilecek hiçbir yer yoktur. Şiddetle elde edilebilecek hiçbir netice yoktur. Kan dökerek, katlederek ulaşılacak hiçbir hedef yoktur. Terörle sonuç anlamayacağı ayan beyan görülmüştür. Bölücü örgütün kendisini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Bakın daha öncede ifade ettim. Terörle demokrasi yan yana olmaz. Terörle siyaset aynı kapta bir arada bulunmaz. Gelinen tarihi yol ayrımında tercihler daralmıştır. Bir tarafta meşruiyet hukuk demokrasi kalkınma refah ve huzur var. Diğer tarafta daha fazla istikrarsızlık gerilim ve huzursuzluk var. Bir yandan kardeşliğin egemen olduğu Türkiye yüzyılı var diğer tarafta emperyalistlerin kanlı senaryoları var. Şanlıurfalı kardeşlerim müsterih olsunlar. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, alternatif mevzubahis değil. Artık terör bitsin ülkemiz ve bölgemizin üzerinden terörün karanlık gölgesi tamamen çekilsin istiyoruz. Ortak coğrafyamıza gerilim ve istikrarsızlık değil ekonomik, ticari, beşeri işbirlikleri damgasını vursun istiyoruz. Bin yıldır yan yana barış içinde yaşadığımız bu topraklarda terörün soğuk yüzü yerine kardeşliğin güneşi gönülleri ısıtsın istiyoruz. Şam'ın Halep, Haseke, Erbil, Süleymaniye, Kerkük'ün Bağdat'ın kadim sahipleri olarak terör belasından kurtulalım istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız” dedi.



“Eski hatalar tekrarlanırsa başka amaçlar peşinde koşulursa bu durumda yapmamız gerekeni yaparız”

“Görüyoruz ki, siyasi partiler arasında çok büyük bir mutabakat oluştu. Terörün bitmesine kardeşliğin pekişmesine yönelik bir umut doğdu. Çok elverişli bir atmosfer oluştu" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Siyaset sahnesinde oluşan bir müspet havayı çok kıymetli buluyorum. Terörden nemalananlar bundan rahatsız oluyorlar. Ama Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin desteği ve samimi duasıyla terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Bu konuda kararlıyız. Cumhur ittifakı olarak fikir birliği içindeyiz. Temennimiz elbette bunun sükunet içerisinde ve suhuletle gerçekleşmesidir. Ama yanlış yola girilirse eski hatalar tekrarlanırsa başka amaçlar peşinde koşulursa bu durumda yapmamız gerekeni yaparız. Burada bölücü örgütte sınırlarımız içinde ve dışındaki Kürt kardeşlerimizi aynı paranteze alarak ahkam kesen yabancı mihraklara şunu hatırlatmak isterim; sizin bildiğiniz kadar bizim unuttuğumuz var. Sizin bir hesabınız varsa bizim de bir hesabımız var. Ne yaparsanız yapın bizim kardeşliğimizi bozamazsınız. Bir asır önce olduğu gibi böl, parçala, yönet planlarınızı tekrar uygulayamayacaksınız” diye konuştu.