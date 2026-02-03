Hindistan’ın Rus petrolü alımını durdurma taahhüdü

Trump’a göre Modi, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını durdurmayı, bunun yerine ABD’den ve muhtemelen Venezuela’dan daha fazla petrol almayı kabul ettiğini söyledi. Trump bu adımın Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yardımcı olacağını belirtti.

Bazı haber kaynakları, anlaşmanın açıklanmasının hemen ardından Hint tarafının henüz resmi bir devlet emri yayımlamadığını ve mevcut Rus petrol kontratlarının tamamlanması için kısa bir geçiş süresine ihtiyaç duyulduğunu rapor etti.

Gümrük Vergileri ve Ticaret Anlaşması

ABD ile Hindistan arasındaki ticaret anlaşmasının ana hatları:

ABD, Hindistan’a uyguladığı karşılıklı gümrük vergisini %25’ten %18’e düşürecek.

ABD’nin daha önce Rus petrolü alımı nedeniyle getirdiği ek %25’lik ceza tarifesi de kaldırılıyor; böylece toplam efektif oran %18 oluyor.

Hindistan da ABD’den gelen ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indirme sözü verdi.

Anlaşma kapsamında Hindistan, ABD’den yaklaşık 500 milyar dolarlık ürün alımı taahhüt ediyor (enerji, teknoloji, tarım ürünleri vb.).

Trump, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını durdurma kararının Rusya’ya uygulanan yaptırımların etkinliğini artıracağını ve savaşın bitirilmesine katkı sağlayacağını savundu.

Ancak, enerji sektöründen kaynaklar bu kararın uluslararası petrol sözleşmelerinin tamamlanması ve rafinerilerin geçiş süreci nedeniyle hemen yürürlüğe giren bir “anında durdurma” olmadığını belirtiyorlar.