Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinerek, bugüne kadar 201 bin konutun anahtarının hak sahiplerine teslim edildiğini, bu sayının 453 bine çıkarılacağını söyledi. Şehirlerin yalnızca yeniden inşa edilmekle kalmayacağını, daha güçlü ve modern bir yapıya kavuşturulacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, kentsel dönüşüm sürecinde ideolojik yaklaşımlara prim verilmeyeceğinin altını çizdi.

“Afet dayanışması milli meseledir”

Erdoğan, afet anlarında birlik olunması gerektiğini belirterek, bazı kesimlerin bu konuda gerekli duyarlılığı göstermediğini şu sözlerle eleştirdi:

“Ülkemizde sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar milletle tasada ve sevinçte birleşemiyor. Her meseleyi istismar ederek ülkemize büyük kötülük yapıyorlar. Afetlerde dayanışmanın milli mesele olduğunu kabullenemiyorlar.”

Deprem sonrasında bazı grupların devlet ve yardım kuruluşlarını hedef alarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ifade eden Erdoğan, “Yüreği yanık vatandaşlarımızı trajedileriyle baş başa bırakıp arkalarına bakmadan çekip gittiler. Ortalığı velveleye verenlerin, iftiralarla yardım kuruluşlarını hedef alanların bugün ortalıkta olmadığını görüyoruz” dedi.

“Kızılay, milletin derdiyle dertlenen kurumlardan biridir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada aktif şekilde görev yapan kuruluşlara da teşekkür ederek, “Belediyelerimiz, vakıflarımız, gönüllü kuruluşlarımız halen oradalar. Milletin derdi ile dertlenen kurumlardan biri de Kızılay’dır” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümde hız ve kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, bundan sonraki süreçte engelleyici tavırlara müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.