Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri İstanbul’da sahiplerini buldu

İstanbul’da bu yıl 12’ncisi düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri, “Sonsuzun Fethine Çık” temasıyla Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra bakanlar, kültür-sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’in fikir ve edebiyat dünyasındaki önemine vurgu yaparak, ödüllerin kültür, sanat ve düşünce hayatında kurucu bir rol üstlendiğini ifade etti.

“Necip Fazıl, gençler için bir pusuladır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital çağda yaşanan kültürel yozlaşmaya dikkat çekerek, Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri’nin gençler için yol gösterici bir misyon taşıdığını belirtti. Erdoğan, “Üstadın Müslüman’ın yüzünün yere eğilmesine, fikir planında acziyete düşmesine asla tahammülü yoktur. Biz, onurlu ve namuslu bir fikir mücadelesinin nasıl verileceğini Necip Fazıl’dan öğrendik” dedi.

“Gazze’de soykırım yaşanıyor”

Konuşmasında Gazze’de yaşananlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Filistinliler için Allah’tan rahmet dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“Şehit edilen 71 bini aşkın Filistinli kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Kışın soğuğunda, çadırlar içinde hayata tutunmaya çalışan Filistin halkının dramını hep birlikte izliyoruz. Gazze’ye konteyner gönderelim diyoruz, Birleşmiş Milletleri ve Batı’yı devreye sokuyoruz ancak Netanyahu denilen bu zalim, bu Firavun zihniyeti bu çağrılara asla kulak asmıyor.”

Erdoğan, “Hesapların üstünde bir hesap vardır, onun da vakti saati gelecektir” diyerek sözlerini sürdürdü.

“İdeolojik kabilelerin devri sona eriyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin fikir ve kültür hayatında önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, “Bu ülkede on yıllar boyunca ideolojik kabilelerin devri artık sona eriyor. Batı’nın ülkemizdeki distribütörlüğünü yapanların yerini, bu toprakların değerlerinden beslenen aydınlar, yazarlar ve sanatçılar alıyor” ifadelerini kullandı.

Ödül alan isimler açıklandı

Bu yıl 8 kategoride verilen Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri’ni kazanan isimler şöyle oldu:

Şiir Ödülü: Celal Fedai

Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan

Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut

İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun

İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi

Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim

Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel

Saygı Ödülü: Hasan Aycın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül alan isimlere ödüllerini takdim ederek toplu fotoğraf çektirdi.