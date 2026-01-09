Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğünde temsil edilen Volvo Trucks, başarılarla geçen 2025 yılını Türkiye’nin en fazla satış gerçekleştiren ithal ağır ticari araç markası olarak ilk sırada tamamlarken, marka tarihinde ilk defa yüzde 10,1 pazar payına ulaşıldı. 16 ton üzeri ticari araç pazarında 2025 yılında 3.224 adet teslimat gerçekleştirerek ithal markalar arasında birinci olan Volvo Trucks, tüm pazar kapsamında da üçüncü sırada yer aldı. Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya; “Türkiye kamyon ve çekici pazarı 2025’te, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,4 oranında daralırken, Volvo Trucks olarak yüzde 80’lik güçlü bir büyüme kaydetmeyi başardık. Müşteri odaklı ürün ve hizmet yaklaşımımız sayesinde 2024 yılında yüzde 5,5 olan pazar payımızı 2025’te yüzde 10,1 seviyesine taşıyarak, marka tarihimizde ilk kez çift haneli pazar payına ulaştık. Sürdürülebilirlik odağımız ve istikrarlı büyüme stratejimiz bu başarıda belirleyici olurken; güvenlik ve verimlilik alanlarında sunduğumuz ürünlerimiz, bağımsız kurumlar tarafından ödüllendirilerek başarımızı bir kez daha tescilledi” dedi.

Dünyanın lider yatırım şirketlerinden Japonya merkezli Marubeni Corporation’a bağlı olarak her biri alanının öncüsü olan birçok global markanın Türkiye distribütörlüğünü sürdüren Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş., satış ve satış sonrası hizmetlerini sunduğu Volvo Trucks ile, 2025 yılı itibarıyla başarılarına bir yenisini daha ekledi. 16 ton üzeri ticari araç pazarında Volvo Trucks, 2025 yılının en fazla satış gerçekleştiren ithal kamyon markası oldu.

Kıvanç Kızılkaya: Volvo Trucks olarak yüzde 80’lik güçlü bir büyüme kaydetmeyi başardık

2025 yılını 3.224 adet satışla ithal markalar arasında lider olarak tamamlamaları ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya; “Türkiye kamyon ve çekici pazarı 2025’te, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,4 oranında daralırken, Volvo Trucks olarak yüzde 80’lik güçlü bir büyüme kaydetmeyi başardık. Müşteri odaklı ürün ve hizmet yaklaşımımız sayesinde 2024 yılında yüzde 5,5 olan pazar payımızı 2025’te yüzde 10,1 seviyesine taşıyarak, marka tarihimizde ilk kez çift haneli pazar payına ulaştık. Sürdürülebilirlik odağımız ve istikrarlı büyüme stratejimiz bu başarıda belirleyici olurken; güvenlik ve verimlilik alanlarında sunduğumuz ürünlerimiz, bağımsız kurumlar tarafından ödüllendirilerek başarımızı bir kez daha tescilledi” dedi.

2025’te Öne Çıkan Başarılar!

Volvo Trucks, 2025 yılında güvenlik, yakıt verimliliği ve sürdürülebilir taşımacılık alanlarındaki liderliğini aldığı uluslararası ödüller ve elde ettiği pazar başarılarıyla bir kez daha kanıtladı. Yakıt tüketiminde bugüne kadar geliştirilen en verimli Volvo Trucks olan Volvo FH Aero, bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen karşılaştırmalı testler sonucunda 2025 Green Truck (Yeşil Kamyon) Ödülü’nün sahibi olurken; marka, Euro NCAP’in ağır ticari araçlar için gerçekleştirdiği güvenlik testlerinde ikinci kez 5 yıldız alan ilk ve tek üretici olma başarısını sürdürdü. Elektrikli ve alternatif yakıtlı araç portföyünü genişleten Volvo Trucks, batarya‑elektrikli kamyon satışlarında küresel liderliğini korurken; elektrikli, biyogazlı ve hidrojen bazlı çözümleriyle 2040 net sıfır emisyon hedefi doğrultusundaki kararlılığını da güçlendirdi. Yakıt verimliliği, işletme maliyetleri ve güvenlik alanlarında elde edilen bu başarılar, Volvo Trucks’ın sürdürülebilir taşımacılıkta sektör standartlarını belirlemeye devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.