Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BESAŞ vasıtasıyla vatandaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Bozbey, pidelerin piyasa fiyatının yaklaşık yarısına satışa sunulacağını vurguladı. Bozbey, piyasa şartlarına göre oldukça uygun bir fiyat politikası izlediklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı;

"Vatandaşlarımızın sofralarına katkı sunmaya devam ediyoruz. Piyasada aynı gramaja sahip bir pideye 45 lira ödenirken, biz sağlıklı ve uygun fiyatlı pidelerimizi piyasa fiyatının yaklaşık yarısına, yani 25 liraya vatandaşlarımıza sunuyoruz. Ramazan ayında pidesiz ev, iftarda bütçeyi dert eden tek bir hanemiz kalmasın diye her sofraya bereketi ulaştırmak için çalışıyoruz."

Bursa genelindeki tüm BESAŞ bayilerinde satışa sunulacak olan ekonomik pidelerle, dar gelirli ailelerin iftar sofralarına doğrudan katkı sağlanması hedefleniyor.