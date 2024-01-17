Ak Parti'de titiz ve kapsamlı çalışma

Özellikle İstanbul'da CHP’nin güçlü olduğu ilçelerde, CHP ve farklı parti seçmenlerinin de oylarını alabilecek isimler üzerinde Ak Parti'de titiz bir çalışma yürütülüyor. Ak Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından günümüze İstanbul'da belediye başkanlığını kazandığı ilçeler arasında yer almayan bir kaç ilçe bulunuyor. Bu ilçeler arasında Bakırköy öne çıkıyor.

Ekovitrin Yayın Kurulu Üyesi Bilal Koçak'ın aldığı bilgiye göre Ak Parti’nin bugüne kadar hiç seçim kazanamadığı Bakırköy ilçesinde daha önce iki dönem belediye başkanlığı görevini başarıyla yapan Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir’in ismi geçiyor.

Ali Talip Özdemir’in Bakırköy’de sempati ile karşılanacağı ve farklı seçmen kitlelerinin oyunu alabileceği belitritilyor.

İSTANBUL'DA KONYALI RÜZGARI MI ESECEK?

Ali Talip Özdemir'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum gibi Konyalı olması da dikkat çekiyor. Kulislerde İstanbul'da Konyalı rüzgarı esecek şeklinde konuşmaların geçtiği de söyleniyor.

Ali Talip Özdemir'i yakından tanıyalım

Makina mühendisi, siyasetçi, kamu yöneticisi, Bakırköy Belediyesi eski Başkanı, XVIII. Dönem Konya, XX. Dönem İstanbul Milletvekili - 48. Hükümet Devlet, Çevre Bakanı. 1953, Ereğli / Konya doğumlu. Baba adı Hüseyin Hüsnü, anne adı Fikriye. ADMMA Makina Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra Selçuk Üniversitesinde Master yaptı. İngilizce biliyor.

Ali Talip Özdemir, Tekstil Makineleri konusunda uzman bir Makine Yüksek Mühendisi, Sanayi Bakanlığı Demir Çelik Uzmanı, Ereğli Sümerbank Pamuklu Sanayii İşletme Mühendisi, Konya Ereğli, Bakırköy Belediye Başkanı, Avrupa Belediyeler Birliği Konsey Üyesi, Konya Belediyeler Birliği Başkanvekili, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanı, Bakırköyspor Kulübü Başkanı olarak görev yaptı.

Ali Talip Özdemir, 1987 seçimlerinde ANAP’tan XVIII. Dönem Konya, 1995 genel seçimlerinde XX. Dönem İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. 48. Hükümette Devlet Bakanı ve Çevre Bakanı olarak yer aldı.

ANAP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde 1078 delegeden 640’ının oyunu alarak; Turgut Özal, Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz’ın ardından ANAP’ın 4. Genel Başkanı oldu.

Başbakanlık Çevre Teşvik Ödülü sahibidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.