Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbol oynadığı dönemde sıkça geldiği Tophane Tayfun Spor Kulübünü ziyaret etti. Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi bekleyen basın mensuplarına simit ve meyve suyu ikramında bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışan gazeteciler gününün yıldönümü. Tophane Tayfun Spor Kulübünün benim de top oynadığım yıllarda çok gelip gittiğim bir yerdi. Oraya uğrama fırsatımız oldu. Özellikle de çalışan gazeteciler gününün yıl dönümünde sizlerle bir arada burada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur. Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah’a emanet ediyorum" dedi.