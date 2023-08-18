En beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan

Araştırmaya katılanların yüzde 35.3'ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beğendiğini söyledi.

Erdoğan'ı yüzde 16.8 oranla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 7.9 ile üçüncü sırada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 5.6 ile dördüncü sırada yer alıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yüzde 5.4 oranla beşinci sırada yer aldı.

Akşener yedinci oldu

Araştırmaya katılanların en çok beğendiği yaşayan siyasi isimler arasında HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 4.5 oranla altıncı sırada yer alırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yüzde 4.3 oranla yedinci sırada yer aldı.

Son sırada Ahmet Davutoğlu yer aldı

Araştırmada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yüzde 0.8, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yüzde 0.7, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yüzde 0.6, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yüzde 0.5, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yüzde 0.4, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 0.3 beğeni oranı çıkarken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise yüzde 0.2 beğeni oranıyla son sırada yer alıyor.