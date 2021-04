Doç. Dr. Peker:"Tüp bebekte umudunuzu hep koruyun"

Bölge genelinde birçok hastaya hizmet verdiklerini belirten Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Nuri Peker, kendilerinde umutsuzluk teriminin olmadığını, mutlaka tedavide bir umut olduğunu söyledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Nuri Peker, tüp bebek tedavisi hakkında bilgi verdi.

Tüp Bebek Merkezi ile vatandaşların kısırlık konusunda her türlü sorununa çözüm bulmaya çalıştıklarını dile getiren Doç. Dr. Nuri Peker, “Buradaki Tüp Bebek Merkezi, çok donanımlı. Daha önce birçok merkezde ve İstanbul’da çalıştım. Ancak tüp bebek konusunda her türlü ihtiyaçları karşılayabilecek merkezimiz var. Burada sperm chip işlemleri yapıyoruz. Yine embriyo dondurma ve çözme gibi genetik taramalar da yapabiliyoruz. Yani bu merkezde vatandaşlarımızın aklına gelebilecek her türlü soruna çözüm bulabiliriz. Biz de umutsuzluk terimi yok. Mutlaka bir umut vardır ve biz de o umut için elimizden gelen her şeyi yapacağız "dedi.

Özellikle son dönemlerde kadınlarda yumurta gençleştirmenin ön plana çıktığını ifade eden Doç. Dr. Peker, “Artık insanlarımızın İstanbul ya da Ankara’ya gitmesine gerek yok. Son zamanlarda çok güncel PRP, halk arasında yumurta gençleştirme işlemini yapabiliyoruz. Yine mikro chip yöntemiyle sperm seçimi yapıyoruz. Özellikle sperm kalitesi yeterli değilse bu yöntemle en kaliteli spermi seçip sonrasında dölleme yapıyoruz. Sadece Elazığ değil, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya’dan çok sayıda hasta geliyor. Elazığ da bölgede çok önemli bir konuma sahip” diye konuştu.