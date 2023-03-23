TOKİ binalarında çatlak bile yok!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığın (TOKİ) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı 11 ilde inşa edilen 133 bin 759 konuttan hiçbirinin hasar almadığı bildirildi. Bu arada deprem bölgesine TOKİ eliyle 199 bin 739 bin konutun inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarında TOKİ konutlarında hiçbir hasar olmadığını tespit etti. Bakanlık, 10 ilin valilik ve kaymakamlıklarına TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderdi. TOKİ’nin Gaziantep İslahiye ve Nurdağı’ndaki konutlarını vatandaşlara teslim etme hazırlığında olduğu belirtiliyor. TOKİ, bugüne kadar Kahramanmaraş’ta 5 bin 545, Hatay’da 8 bin 18, Osmaniye’de 3 bin 323, Malatya’da 20 bin 605, Şanlıurfa’da 17 bin 261, Diyarbakır’da 20 bin 912, Gaziantep’te 27 bin 947, Adıyaman’da 7 bin 65, Adana’da 21 bin 154, Kilis’te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut inşa etti. TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde TOKİ eliyle inşa edilen binalarda yıkım ve hasar olmadı. Aynı açıklamada binalarda uygulanan bir yapıyı yer sularına karşı koruyan kaplama anlamına gelen radye temel, tünel kalıp taşıyıcı sistem ve yüksek beton dayanımı gibi depreme karşı çözümlerle binalardaki hasarın önlendiği kaydediliyor.

11 VİLAYETE 199 BİN KONUT

TOKİ’nin deprem bölgeleri Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ, Adana, Şanlıurfa ve Kilis illerine yapacağı toplam 199 bin 739 konutun özellikleri ve dağılımı açıklandı. Buna göre, Mart ayı içinde yapılacak olan 199 bin 739 konutun listesi şöyle oluştu: Kahramanmaraş’ta 45 bin 67, Malatya’da 44 bin 770, Hatay’da 40 bin 426, Adıyaman’da 25 bin 882, Gaziantep’te 10 bin 544, Osmaniye’de 9 bin 550, Diyarbakır’da 6 bin, Elazığ’da 3 bin 750, Adana’da 2 bin 500, Şanlıurfa’da 3 bin ve Kilis’te 250.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Deprem bölgesinde koordinasyonu TOKİ eliyle yapacağız. Vatandaşımızın ihtiyacı doğrultusunda bölgenin kültürel dokusu, sosyal ihtiyaçları doğrultusunda planlamalarımızı yaptık ve tamamen süreci biz yürüteceğiz. Bağışçı konut yapmak isteyen bir vatandaşımız varsa, ister AFAD üzerinden nakdi yardım yapıp konut yaptırabilir” dedi. TOKİ elinin dışında hiçbir yapılaşmaya müsaade etmeyeceklerini dile getiren Kurum, deprem bölgesi olduğu için stabil bir betonarmeyle yürüyeceklerini, yine binaları radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle konutların inşasını tamamlayacaklarını söyledi. Bakan Kurum, deprem bölgesinde bulunan 1 milyon 180 bin konuttan hepsinin ayakta kaldığını ve yıkılmadığını ve hiçbir vatandaşın hayatını kaybettiğini kaydetti.

KONUT YAPIMI OVADA DEĞİL DAĞDA

Zemin kalitesi kötü, sıvılaşma olan, fay hattına yakın yerlere kesinlikle yapılaşmanın olmayacağını dile getiren Bakan Kurum, “Mümkün olan her ilimizde, ilçemizde ovalardan dağlara doğru yerleşeceğiz. Dolayısıyla uygun olmayan yere kesinlikle yerleşime müsaade etmeyeceğiz… Tedarik zincirini kuracağız. Çünkü 3-4 ay içerisinde bütün deprem bölgelerinde inşa faaliyetleri başlayacak. Demirimizde, çimentomuzda tedarikte herhangi bir problem, sıkıntı yok” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine ilk etapta yapılacak konutlarla ilgili yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi. Kurum, altı dükkan, üstü daire döneminin kapanacağını da vurguladı. Bakan Kurum, “Vatandaşımız müsterih olsun. Zeminin sağlamlığından, kullanılacak inşaat malzemelere kadar her türlü ayrıntıyı düşünüyoruz. Hassas davranıyoruz” dedi. Murat Kurum, bu amaçla TOKİ koordinasyonunda, Emlak Konut, Yapı İşleri, Kentsel Dönüşüm, Mekansal Planlama ve Milli Emlak Genel Müdürlükleri’nin eşgüdüm içinde çalıştığının altını çizdi.

270 BİN KONUT VE KÖY EVİ YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve köy evlerinin inşasına martta başlayacaklarını, hane sayısının 270 bini bulacağını belirterek, “İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz” dedi. Erdoğan, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde AFAD’ın oluşturduğu konteyner kentte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulunurken yaptığı açıklamada, acıyı paylaşmak, depremle ilgili çalışmaları bizzat yerinde görmek amacıyla Cumhur İttifakı olarak burada bulunduklarını dile getirdi. Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, “Millet olarak hepimizin, hepinizin başı sağ olsun. Deprem haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. Olumsuz hava şartları ve deprem alanının genişliği çalışmalarımızı ilk etapta sekteye uğratsa da hamdolsun bu zorlu süreci kısa sürede aştık” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: “En kısa zamanda konutları, iş yerleri ve kültürel varlıklarıyla şehirlerimizin ihyasına başlıyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde, 18 bin 544’ü Gaziantep’te olmak üzere toplam 200 bin konutun inşası için ilk kazmayı vuracağız. Gaziantep’in köylerinde de 9 bin 130 köy evini, ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak Mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacak. İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz. İnşallah devlet millet el ele vererek, bu zor günlerin üstesinden beraberce geleceğiz” dedi. Gaziantep’i, tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak, tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Erdoğan, binlerce yıldır büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirlerin yaralarını sarmakla kalmayacaklarını, vatandaşların geleceklerine asırlar boyunca güvenle bakmalarını temin ederek altyapıyı kuracaklarını söyledi.

KURALINA GÖRE YAPTI, TABAK KIRILMADI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde de alt katında züccaciye dükkanı olan ve çevresinde birçok binanın yıkılmasına karşılık binası hasar almayan binanın müteahhiti Akın Öncül, inşaat olarak her şeyi kuralına göre yaptığını ve yaptığı binanın ayakta kaldığını, binada bulunan züccaciye dükkanında tabak bile kırılmadığını söyledi. Akın Öncül, “Binayı yaparken tüm ekibimizle işin başında durduk. Maalesef yaptığımız binanın karşısında bir bina yıkıldı. Orası Kahramanmaraş’ın üst bölgeleri değil. Yaptığımız diğer binalarda da çok şükür ağır hasarlı bir binamız olmadı. Sağlam bina derken biz yapılması gerekeni yaptık. Bu iş bir ekip işi. Tüm bize destek olan herkese teşekkür etmeliyim. Bu iş bizim inşaat mühendisi, mimarla birlikte çalıştığımız ortak bir şekilde hareket ediyoruz” dedi. 2014 yılında yapı denetim sistemi yürürlüğe girmeden de kendi denetimlerini kendileri yaptığını belirten müteahhit Akın Öncül, binada en önemli işin kaba inşaat olduğunu, başta demir ve betonları alımına kadar 50 kalem işi en sıkı şekilde kontrol ettiklerini dile getirdi. Müteahhit Öncül, “Donatı açısından bir kirişin kolonun perdenin büyüklüğünü donatısını değiştirme şansınız yok. Burada yüzde 5’ten fazla oynayacağını düşünmüyorum. En önemlisi kaba iskele. Deprem değil bina öldürüyor” diye konuştu.