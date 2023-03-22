TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Deprem ekonomik aktiviteyi etkilemez

Merkez Bankası (TCMB), depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesinin beklenmediğini bildirdi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Şubat ayı toplantısı karar metninde “Şubat 2023” depremi ve “politika faizi” ile ilgili bilgilendirme yapıldı. TCMB yüzde 9 olan politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,5’e çekerken PPK karar metninde, “Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede kalıcı etkide bulunmayacağı öngörülmektedir” denildi. Toplantıda depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği ifade edilen metinde, “Asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekteydi… Depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması daha da önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 50 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir… Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir” ifadesine yer verildi.

ENFLASYON VE BÜYÜMEYE ETKİSİ

Turizmin cari işlemler dengesine verdiği katkının beklentileri aştığı dile getirilen karar metninde, “İç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyet cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir” vurgusu yapıldı. Bu arada ekonomistler TCMB’nin açıklamalarından depremin enflasyona etkisinin olacağını yorumladıklarını, ancak 50 baz puanlık faiz indiriminin enflasyon üzerinde fazla etkisinin olmayacağının görüleceğini kaydettiler. Depremin büyümeye yönelik menfi etkisine karşılık TCMB’nin yurtdışı piyasalarda risklerin azalması ve dış talepteki artışın ekonomi için müspet karşılanabileceğini söylediler.