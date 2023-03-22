“Evim Yuvan Olsun” depremzedeyi bekliyor

umhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Evim Yuvan Olsun kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini söyledi. Evim Yuvan Olsun kampanyasının detaylarını açıklayan Fuat Oktay, “Ülkemizin dört bir yanında, kullanmadıkları evlerini depremzedelere açmak ve onları misafir etmek isteyen vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hayırsever insanlarımızın güvenilir bir uygulama ile evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli bir bedelle kiralayarak ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri bir sistem hayata geçiriyoruz” dedi. Oktay ayrıca kampanya çerçevesinde ev tahsis etme imkânı olmayan vatandaşların ise nakdi bağış yoluyla depremzedelere barınma desteği verebileceğini belirtti.

FATURALARI KAYMAKAMLIK ÖDÜYOR

Kampanya kapsamına dahil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirleniyor. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan vb. dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik veriliyor. Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğalgaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için kaymakamlık tarafından ödeniyor. Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanıyor. Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşın Türkiye Sigorta güvence sunuyor. Türkiye’nin en büyük emlak listeleme platformlarından emlakjet.com, hepsiemlak.com, sahibinden.com kampanyaya destek veriyor. Bu platformlar, sahip oldukları büyük müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendiriyor. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu dolduracak kampanyaya katılabiliyor. Geniş bilgi www.evimyuvanolsun.org sitesinden öğrenilebiliyor.