ARSAN KAUÇUK İŞ SÜREÇLERİNİ CANİAS4.0 İLE YÖNETECEK

Yapısal ve sismik mesnetler, genleşme derzleri, boru contaları ve tünel segment contaları üretiminde sektörünün lider markalarından olan Arsan Kauçuk, dijital dönüşüm yolcuğuna Canias4.0 ile devam edecek. IAS yöneticileri ve ekiplerinin de katılımı ile Arsan Kauçuk’un Sakarya’da bulunan fabrikasında proje başlangıç toplantısı (kick off) gerçekleştirildi. IAS yetkililerinin sunumları ile gerçekleşen toplantıda, projenin detayları ve yol haritaları konuşuldu. Arsan Kauçuk Fabrika Direktörü Harun Peynirci, “Mevcuttaki ERP çözümünde değişikliğe gitme talebi çalışanlarımızdan geldi. Kullandığımız yazılım büyüme hızımıza ayak uyduramıyor, zaman kaybı ve işleyişte aksaklık yaşatıyordu. Çalışanlarımızın talebi üzerine yeni bir çözüm arayışına girdik ve canias4.0 Teknolojileri’nin bize en uygun çözümleri sunduğuna karar verdik” dedi. Yazılımın esnek, pratik ve kullanıcı olduğunu anlatan Harun Peynirci, üretimlerinin yüzde 65’ini ihraç ettiklerini, 1957 yılından bu yana sürekli gelişim politikasıyla büyümeyi hedeflediklerini belirterek, canias4.0 ile hız kesmeden büyümeye devam edeceklerini söyledi.

VİZYON SAHİBİ BİR EKİBİZ

Endüstri 4.0 ile büyürken kendilerini güçlendiren çözümlere her zaman sahip olmayı hedeflediklerini belirten Harun Peynirci, “Bu nedenle Canias4.0’a çok hızlı şekilde adapte olacağımıza inanıyoruz. İlk etapta iş yükümüz artsa da bunun gerekliliği firma içerisinde gayet iyi anlaşılmış durumda. Hayal fabrikayı hayal edecek vizyona sahip çok güzel bir ekibimiz var. Projenin sorunsuz ilerleyeceğine inanıyoruz. Uygulamayı Ocak 2024’te canlı kullanıma almayı planlıyoruz. Eş zamanlı olarak Canias4.0 IoT Çözümleri projesini başlatmak da prog