Ekonomide nispi iyileşmeler devam ederken yüzde 33’lere düşen enflasyona rağmen henüz istenilen seviyeye gelinemediği gözleniyor. Sevindiren nokta savunma sanayinin beklentilerin üzerinde büyümesi ve ihracatını artırması. IDEF 2025 İstanbul Savunma Fuarı’nda Türkiye yapımı yeni geliştirilmiş kara, hava, denizde; uçak, helikopter, silah ve mühimmatın sergilenmesi gurur vesilesi oldu. Ülkeyi üzen olay ise Haziran ve Temmuz’da batı, kuzey batı ve güneyimizdeki ormanlarımızda çıkan yangınlar…



Diğer yandan deprem kuşağındaki Türkiye’de kentsel dönüşüm çalışmaları tüm zorluklara rağmen sürüyor. Genelde bina yenileme şeklinde yürüyen kentsel dönüşümün alansal dönüşüme dönüştürülmesi için fırsatlar değerlendirilmeye çalışılıyor. Kentsel dönüşümün yanında artan kira ve konut fiyatlarına karşı halkın geçimini kolaylaştırmak adına başlatılan 500 bin konutluk bir kampanyanın devamını herkes bekliyor. Çünkü insanlar kiradan kurtulurken sağlıklı evlerde hayatını sürdürme imkânına kavuşmak istiyor.



DÖNÜŞÜMDE HEDEF 2035

Aylık iş ve ekonomi dergisi Ekovitrin de Ağustos sayısında 6,2'lik 23 Nisan depreminin hatırlattığı kentsel dönüşümü kapağına taşıdı. Beylikdüzü Belediyesi kurucusu ve eski belediye başkanı, bugün Marmara Mühendislik Yapı AŞ'nin başında bir iş insanı olan Vehbi Orakçı, kentsel dönüşümün Türkiye için önemini her yönüyle anlatıyor ve ‘Kentsel dönüşüm bir an önce bitirilmeli’ mesajını veriyor.



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Türkiye'de bu zamana kadar gerçekleştirilen ve bundan sonra yapılacak kentsel dönüşümle ilgili faaliyetleri Ekovitrin'e açıklıyor. Bakan Kurum’un, kentsel dönüşümün 10 yılda (2035’te) tamamlanacağını bildirmesi de oldukça sevindirici bir haber. Kentsel dönüşümün en büyük destekçilerinden Halk GYO Genel Müdürü ve diğer kentsel dönüşüm için çalışan firma yöneticileri dergideki haberleriyle vizyonlarını ortaya koyuyor.



GELİR ADALETİNE DİKKAT!

Çevrimizin bölgesel çatışma ve savaşlar sebebiyle ateş çemberine döndüğü ortamda ekonomide mevcut standardı korumak elbette güç. Zira politika faizinin yüzde 43’lerde gezindiği, piyasa faizinin yüzde 50’lere dayandığı bir ortamda kamu borcuna karşılık reel sektörün finansal sıkıntıları, artan hanehalkı ve özel sektör borcu sebebiyle Türkiye’nin 2026 yılının sonuna kadar daha iyileşmeyi beklemesi gerekecek. Halen gelir adaletinde nüfusun yüzde 20’lik diliminin yüzde 48’lik geliri paylaşması, yüzde 52’lik gelirin ise yüzde 80’lik nüfus dilimine düşmesi ekonomide gidilecek oldukça fazla yolun olduğunu gösteriyor.



OVP MODELİNE BİRİ EL ATMALI

35 milyon nüfusun orta ve üst kesimi oluşturduğu ve rahat yaşadığı Türkiye’de maalesef 50 milyon insan ekonomik zorluklar çekiyor. Özellikle milli gelirin düşük olduğu bölgelere yatırım, iş imkânları ve hayat standardını yükseltme konusunda çalışılması gerekiyor.



İhracat artıyor, ithalat geriliyor belki ama GSYH’deki büyümenin ithalat kaynaklı tüketim üzerinde olması, bir yandan enflasyonun düşüşünü yavaşlatırken diğer yandan üretim sektörüne negatif olarak geri dönüyor. Konkordato ve iflasların giderek arttığı üzücü ortamın bir an önce toparlanmasına ihtiyaç bulunuyor. Finans sektörünün büyüdüğü, reel sektörün küçüldüğü OVP modelinde faiz, kur ve kâğıda dayalı piyasaların kalkınmaya nasıl faydalı olacağını iyi düşünmek lâzım. OVP’ye el atma ihtiyacı her geçen gün daha kendini belli ediyor.



YAZARLARIN KALEMİNDEN AÇILIMLAR

Ekovitrin yazarları Ağustos sayısında gündemi daha anlaşılır hâle getirmeye çalıştı. Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata'nın "Ormanlarımızı Yakıyorlar!” başlıklı Editör yazısı, Bilal Koçak’ın "Terörsüz Türkiye'nin Mimarları: Bahçeli ve Erdoğan" başlıklı makalesinin yanında Sedat Yılmaz'ın "Kentsel Dönüşümü Yaparsa Katılım Sermayesi Yarar!" ve Dr. Mimar Nihat Şen'in "Kendini Finanse Eden Kentsel Dönüşüm (KEFİKED) ve Öneriler" başlıklı yazıları özellikle gayrimenkul ve inşaat sektörü adına önemli sayılabilecek makaleler olarak Ekovitrin'de yer aldı.



Yine Ziya Şark Sofrası CEO’su Nihat Bingöl'ün "Girişimcilik Klavye ile Sınırlı Değildir", Tümay Mercan'ın "Yatırımı Nereye Yapıyorsunuz?", Doç. Dr. Murteza Ocaklı'nın "İsrail - İran Çatışmasının Stratejik Ekonomik ve Jeopolitik Yankıları" ve Av. Ahmet Burak Yalçın'ın "Tüketici Hakem Heyetine Başvuru, Karar ve İtiraz Süreci" konulu yazılarıyla gündemin hassas noktalarına el attılar.



Ekovitrin dergisi gündemin hızla değişip aktığı dünyada olayları haber, röportaj, analiz, yorum ve sağduyulu yaklaşımıyla aktarmaya devam edecek.

