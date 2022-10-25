6. İstanbul Ekonomi Zirvesi Basın Toplantısı Çırağan Sarayı’nda Gerçekleşti

Dünya ekonomisine yön verenlerin ve bu etkenleri birleştirme misyonu ile 5 yıldır başarı ile devam etiğimiz ve bu yıl 6.sını düzenleyeceğimiz İstanbul Ekonomi Zirvesi ‘‘Küresel Değer Zincirleri’’ ana teması ile 8-9 Aralık 2022 tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecektir.

Zirve öncesi İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri 25 Ekim tarihinde Çırağan Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında, basın mensuplarıyla bir araya geldiler.

6.İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde Küresel Değer Zincirleri, Social Upgrading, Küresel Taşımacılığın Geleceği Elektrikli Araçlar, Yerelden Küresele Turizmde Değer Yaratmak, Enerji ve Enerji Dönüşümünde E-mobilitenin Yeri, İhracat Odaklı Ekonomide Teknoloji, İnovasyon ve Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sağlıkta İnovasyon, Dijitalleşme, Göç ve Barınma Sorunları, Bankacılık Sektörünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri, Yeşil Ekonomide Değişim ve Dönüşüm Fırsatları panel başlıkları ele alınacaktır. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kadın Girişimcileri Derneği(KAGİDER), Zorlu Enerji, Koluman Otomotiv, Borusan Otomotiv BMW, Vakıf Katılım Bankası, Sanofi, Kibar Enerji, Shneider Electric, Mersin - Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) ve Pekhan İnşaat’ın destekleri ve sponsorluklarında gerçekleşecektir.

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya,

Pandemi döneminde Türkiye’de turizmin olumsuz etkilenmediğini aksine daha güçlendiğini dile getirmiştir. İnsanlar geçmişe oranla daha fazla seyahat etmek istiyor. 2023'ün Türkiye için çok iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Yurt dışından gelen yabancı ziyaretçi sayımız artacaktır. Dolayısıyla 2023'te de 787 dolar seviyelerini tutturabilirsek bu çok iyi bir ortalama bence. Bu standardı tuttursak ondan sonra her sene 5-10 dolar artırmak daha kolay.’’

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer,

’’ Bizler de sürdürülebilir kalkınma için, doğayı ve çevreyi değiştirmeden ekolojik dengeyi tahrip etmeyecek şekilde gelişimimizi yönetmeliyiz. Çevre dostu ve fosil yakıtların aksine, tükenmeyecek olması sebebiyle yenilenebilir enerji üretimini büyütmek, güneş enerjisini çeşitli paneller ve sistemler ile elektrik ya da ısıya çevirmek dünyamızın geleceği için hayati öneme sahiptir. Şüphesiz enerji ve su tüketiminin azaltılması, daha çevreci eylem ve taleplerin olması iklim değişikliği ile mücadele kapsamında bireysel olarak yapılabileceklerden bazılarıdır. Küresel Değer Zincirleri Küresel değer zincirlerinin önemi, artan bilgi iletişim teknolojisi ve gelişen altyapı ile ülkeler için üst seviyelere çıkmıştır. Küresel değer zincirlerine katılım ve bu katılımdan elde edilen değerlerin ülkelere katkıları sürdürülebilir gelişim, büyüme, refah artışı ve uluslararası rekabet gücünü elde etmek olarak ifade edilmektedir. Tüm dünyada kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektrikli araçlar, yeşil ekonominin ana maddelerinden biri oldu. Elektrikli araç üreticileri ve tedarikçilerinden finansörlere, bayilere, enerji sağlayıcılarına ve şarj istasyonu operatörlerine kadar tüm mobilite ekosisteminin dönüşümü başarıyla gerçekleştirdiğinde yeni gelecek, otomotiv sektörünü daha hızlı dönüştürecek. İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin 2023 yılından itibaren Türkiye sınırlarını aşarak artık Berlin’de de gerçekleşeceği müjdesini de verdi. ‘’