Yüzlerindeki tebessüm oldular

Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Yeşil Düzce Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu’nda özel çocuklarla bir araya geldi.

Düzce Belediyesi, her kesimden vatandaşı özel günlerinde yalnız bırakmıyor. Sosyal İşler Müdürlüğü günler öncesinde yaptığı hazırlıkla birlikte Yeşil Düzce Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu öğrencilerine sürpriz bir ziyaret düzenledi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve balon dağıtıldı. Çeşitli oyunlarla eğlenceli anlar yaşayan çocukların pasta kesimi ile birlikte mutlulukları gözlerine yansıdı.

Etkinlikte özel çocukları ziyaretleri hakkında konuşan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, +1 kormozom farkının sevgiye engel olmadığını belirterek Down Sendromu Farkındalık Günü için düzenlenen organizasyon gibi her yaştan vatandaşların ihtiyaçları ve taleplerini karşılamak üzere çalışmalarının süreceğini belirtti.

Kusursuz kafe personelleri de unutulmadı

Özel güne yönelik düzenlenen ikinci programda Düzce Belediyesi Kusursuz Kafe’yi ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kafenin kusursuz personelleriyle bir araya geldi. Burada gerçekleştirilen etkinlikte ise pasta kesen ve çeşitli oyunlar oynayarak eğlenen kusursuz personeller kendilerini unutmadıkları için Düzce Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.