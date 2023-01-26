Yeni hafızlar Düzce’yi gezdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen ‘Hafızlık İcazet Töreni’nde öğrencilere verdiği gezi sözünü yerine getirdi. 200 hafız öğrenci, Düzce Belediyesinin hazırladığı etkinlik turu ile Düzce’nin tarihi, doğal ve turistik bölgelerini gezdi.

Faruk Özlü, geçtiğimiz Kasım ayında katılım sağladığı ve 497 hafız öğrencinin icazet aldığı törenin ardından öğrencilere yönelik verdiği ‘Gezi Paketi’ sözünü yerine getirdi.

Hafız öğrencilere yönelik yapılan gezi etkinliğinin ilk durağı Yığılca ilçe sınırları içerisinde bulunan Türkiye’nin en büyük dördüncü Batı Karadeniz bölgesinin ise birinci mağarası olan Sarıkaya Mağarası oldu. Öğrenciler, kireç taşlarıyla oluşmuş sarkıtlar ve içinde barındırdığı şelalelerle farklı bir güzellikte olan mağaranın belirli bölümlerini gezme imkanına sahip oldu.

Antik tiyatro’yu ilgi ile incelediler

Ardından Batı Karadeniz’in Efesi olarak adlandırılan Konuralp Antik Kente geçen hafız öğrenciler, burada Düzce Belediyesi tarafından sürdürülen kazı çalışmalarını ve ortaya çıkartılan antik tiyatronun son durumunu yerinde gördü. Arkeologlar tarafından bölgenin tarihi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilen hafızlar ardından restorasyonu Düzce Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konuralp Gazi Türbesini ziyaret etti.

Mutfak Sanatları Merkezinde öğle yemeği için mola vererek hem manzaranın hem de yöresel lezzetlerin tadını çıkaran öğrenciler daha sonra Düzce’nin en önemli yürüyüş parkurlarından birine sahip olan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkına geçti. Alan içerisinde yüksekten dökülen şelaleleri izleyen öğrenciler, patika yollarda yürüyüş gerçekleştirerek tepe noktalardan Düzce’yi izlediler.

Son Durak Efteni Gölü

Hafız öğrencilerin son durağı, zengin bitki örtüsü ve su kaynakları ile göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biri olan Kuş cenneti olarak da bilinen Efteni Gölü oldu. Göl kıyısında bulunan gözetleme kulelerine çıkarak manzarayı seyreden öğrenciler bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Düzce’nin tarihi, turistik ve doğal güzellikleri içerisinde keyifli bir gün geçiren hafız öğrenciler, Özlü’ye kendilerini unutmadığı ve böyle bir etkinlikle buluşturduğu için teşekkür etti.