Vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün 2023 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 112’nin tanıtılması için yapılacak faaliyetler görüşüldü.

Düzce’de vatandaşların çağrılarını karşılayarak ilgili kurumlara yönlendirilmesini sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezi’nin toplantısında 2022 yılı verileri değerlendirildi, 2023 yılında yürütülecek çalışmalar konuşuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu’nun başkanlığında yapışan toplantıda, vatandaşların 112’yi tanıması için daha çok çalışma yürütülmesi gerektiği de masaya yatırıldı. Geçtiğimiz yıl başarıyla tamamlanan tanıtım faaliyetlerinin bu yıl da sürdürüleceği öğrenildi.