Son Dakika
Vali Cevdet Atay oyunu kullandı
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY, CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR OYLAMASINDA OYUNU GAZİ MUSTAFA KEMAL İLKOKULUNDA OYUNU KULLANDI.
DÜZCE 28.05.2023, 14:09
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasında oyunu Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda oyunu kullandı.
Vali Cevdet Atay Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine yönelik oyunu eşi Elçin Altay ile birlikte Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda kullandı. Atay, seçimde görevli personellere teşekkür ederek, “İlimizde tüm önlemlerin alındığını, vatandaşların güven içinde oy kullanabileceğini belirterek, seçimin ülkemize, aziz milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını diledi’’ şeklinde konuştu.