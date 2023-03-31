Vali Atay işçilerle iftar açtı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Kahramanmaraş depremi sonrasında evsiz kalan depremzedeler için ilde gece gündüz demeden çalışarak konteyner ürüten çalışanları yalnız bırakmayarak iftarda bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın felaketinden sonra Türk halkı kenetlenmiş yardım için seferber olmuştu. Dünyanın dört bir yanından yarım malzemeleri gönderilirken Vali Cevdet Atay, depremzedelerin ön önemli ihtiyacı olan barınmaları için çalışma başlattı. Kentte 5 fabrikada depremzedeler için gece gündüz demeden konteyner üretimi başladı. Bu güne kadar binin üzerinde konteyneri deprem bölgesine gönderildi.

Atay Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde konteyner üretim merkezinde çalışan personellerle iftar programında bir araya geldi.