Vali Atay depremzedelere yuva yapan işçilerle iftar açtı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk iftarını Kahramanmaraş depremi sonrasında evsiz kalan depremzedeler için Düzce’de gece gündüz demeden çalışarak konteyner ürüten çalışanlarla birlikte yaptı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın felaketinden sonra Türk halkı kenetlenmiş yardım için seferber olmuştu. Dünyanın dört bir yanından yarım malzemeleri gönderilirken Düzce Valisi Cevdet Atay, depremzedelerin ön önemli ihtiyacı olan barınmaları için çalışma başlattı. Kentte 5 fabrikada depremzedeler için gece gündüz demeden konteyner üretimi başladı. Bu güne kadar binin üzerinde konteyneri deprem bölgesine gönderildi.

Vali Cevdet Atay, İl Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ile birlikte ilk iftarını çalışan depremzedeler için yuva yapan işçilerle birlikte yaptı.