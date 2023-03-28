DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Düzce’de üretilen konteynerler deprem bölgelerine gönderiliyor.

Düzce Valiliği, 6 Şubatta meydana gelen depremlerin ardından kentte 4 ayrı noktada konteyner üretim merkezi kurdu. Merkezlerde çalışan yüzlerce kişi 24 saat esasına uygun olarak üretimlerini sürdürüyor. 4 merkezde günde 100 adet üretilen konteynerler deprem bölgelerine Düzce Kamyoncular Kooperatifinin araçları ile gönderiliyor. Düzce’den üretim başından bugüne gönderilen konteyner sayısı ise bin 450’yi geçti.