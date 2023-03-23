Türkiye şampiyonasında Düzce’yi temsil edecekler

DÜZCE(İHA) – Sakarya’da yapılan Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı Silahlar Çanakkale Zaferi ve Şehitleri havalı tabanca yarışmasında Düzceli sporcular attıklarını vurdu.

Düzce Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul sporları havalı silahlar mahalli müsabakası Türkiye birinciliği yapıldı. Erkekler ve kadınlar olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışmasında 8’i ferdi, 3’ü takım olmak üzere Düzceli 11 sporcu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Ali Süler, sporcuları tebrik ederek “Genç sporcularımızı gönülden tebrik ediyor, bu başarının elde edilmesinde emeği geçen Antrenör Davut Sar’a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Düzceli sporcular Ömer Asaf Apaydın birinci, Ecrin Bahar birinci, Hüma Bahar ikinci, Zeynep Özcan üçüncü, Mert Ali Topaloğlu ikinci, Yağız Efe Ünver üçüncü, Yiğit Kerem Köse dördüncü, Bülent Eryakalı ikinci, Hayrünisa Gözütok birinci, Miray Gözütok ikinci, Şeyma Nur Koyuncu dördüncü oldu.

Türkiye şampiyonası Haziran ayı başında Sakarya’da düzenlenecek.