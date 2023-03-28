Tarımsal faaliyetlerde dinamik gençlere ihtiyaç vurgulandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Ziraat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen tarımsal faaliyetlerde dinamik gençlere ihtiyaç: tarım her yerde adlı program gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden Dr. öğretim üyesi Ayşe Yazlık’ın yönetiminde gerçekleştirilen programda; Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Dr. Abdullah Ünlü; gerçekleştirilen Ar-Ge projelerinden bahsetti.

TAGEM’in; yedi değişik coğrafi bölgede enstitülerin kurulmasıyla, çeşit geliştirme, adaptasyon çalışmaları veya genetik kaynakların korunması şeklinde büyük bir misyona sahip olduğunu belirten Ünlü, Ar-Ge anlamında belki de, Türkiye’deki en büyük insan kaynağına ve en büyük arazi varlığına sahip bir kuruluş olduğunu söyledi. BATEM’in Antalya’da ilk olarak Antalya Çeltik Deneme Tarlası adıyla kurulduğunu ve yıllar itibariyle farklı enstitüler altında yer aldığını dile getiren Dr. Ünlü, bünyesinde; Bitki Sağlığı, Gıda Teknolojisi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler, Meyvecilik, Sebzecilik ve Süs Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Toprak ve Su Kaynakları ile Üretme ve İşletme bölümlerinin yer aldığını ve hangi konularda araştırmalar yürütüldüğünü anlattı.

TAGEM’de çalışma imkanı yakalayabilmek için yüksek lisans, YDS’den ez az 50 ve ALES’e girmiş olma şartı arandığını belirten Abdullah Ünlü, öğrencilerin bu şartları daha okurken sağlayabileceklerini ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yazlık ise, TAGEM ve üniversiteler arasındaki iş birliği protokolleri sayesinde, iki kurum arasında birtakım projelerin aktivite edildiğini ve bu projelerde verilen burslar sayesinde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin çalışma şansı yakalayabildikleri konusuna vurgu yaptı. Bu konu üzerine Ünlü, TAGEM üst yönetiminin özellikle Yükseköğretim Kurulu ve TÜBİTAK’la birkaç yıl önce bir protokol imzaladığını, bu projelere öğrencilerin bursiyer olarak katılabileceklerini veya meslek hayatlarında tecrübe elde edebilmek için bu projelerde çalışabileceklerini sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Uzman Eller Projesi’nden de bahseden Dr. Yazlık, öğrencilerin mezun olduktan hemen sonra, daha mesleklerine atılmadan, kendi istihdamlarını sağlayabileceklerine dikkat çekerek, TAGEM’in Gelecek Toprakta Projesine değindi. Bu proje ile daha çok ortaokul ve lise öğrencilerine, tarımı öğretme ve tarımı öğrenirken geçilen aşamalar hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığını ifade etti.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.