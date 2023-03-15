Sevgi evinde kalan çocuklar jandarma ile buluştu

DÜZCE(İHA) – Düzce Fehmi Öney Çocuk Evlerinde kalan çocuklar rol model buluşmaları dahilinde Jandarma abi ve ablalarıyla bir araya geldiler.

Öğrenciler kendilerine rol model olacak insanlarla bir araya geliyorlar. Bu dahilde Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Hemdem Cafe’de rol-model buluşmalarında İl Jandarma Komutanlığı personeli ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi.

Çocuklar merak ettiklerini sordu, jandarma abi ve ablaları cevap verdi.