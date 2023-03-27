Şengüloğlu "Biz kocaman bir aileyiz"

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce teşkilatları vefa iftarında bir araya geldi. İl Başkanı Hasan Şengüloğlu birlik beraberliğe vurgu yaparak "Biz vefası ve kardeşliği ile kocaman bir aileyiz" dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel İftar programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İl Başkanı Hasan Şengüloğlu AK Parti Teşkilatlarının çok büyük bir aile olduğunu belirterek “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbimden bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, tüm Müslümanlar ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım, bugün sadece bir iftar yemeğinde bir arada değiliz. Bugün aynı zamanda geçmişten günümüze partimize hizmet etmiş, zaman mevhumu gözetmeyen tüm gönüldaşlarımızla vefa buluşmasında bir aradayız. Biz hep birlikte güçlüyüz” ifadelerinde bulundu.