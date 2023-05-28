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Sandıklar kapandı oy sayımına geçildi
DÜZCE’DE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN OY VERME İŞLEMİ SAATLERİN 17.00’I GÖSTERMESİ İLE SONA ERDİ. SANDIKLARIN KAPANMASI İLE OY SAYMA İŞLEMİNE GEÇİLDİ.
DÜZCE 28.05.2023, 17:04
DÜZCE(İHA) – Düzce’de sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saatlerin 17.00’ı göstermesi ile sona erdi. Sandıkların kapanması ile oy sayma işlemine geçildi.
Düzce’de vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sabah saatlerinde sandık başına gitmişti. Sandıklar saat 17.00’yi göstermesi ile birlikte oy verme işlemi sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı.
294 bin 637 seçmenin bulunduğu il genelinde 984 sandıkta oy kullanıldı. 14 Mayısta yapılan seçimlerde sandığı gitme oranında da Türkiye birincisi olan Düzce’de bu seçimde de sandığa gitme oranının yüksek olduğu görülüyor.