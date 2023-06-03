Sahilden sigara izmariti topladılar

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesi sahilinde Dünya Tütünsüz Gününü dikkat çekmek için sigara izmariti toplandı.

Akçakoca ilçesinde Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri çerçevesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Çuhallı Plajı’nda izmarit toplama etkinliği düzenlendi. Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Akçakoca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün de katılımları ile düzenlenen etkinlikte, tütün kullanımının sağlığa zararların yanında çevreye, doğaya verdiği yıkıcı zararlara da vurgu yapıldı.