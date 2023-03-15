Pazarkette sona geliniyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlanılan modern ve büyük pazaryerinin 3 blokunda boyama çalışması yapıldı. Kırmızı, lacivert ve beyaza boyanan Pazarkent vatandaşlar tarafından beğenildi.

Aziziye Mahallesi’nde yapımına devam edilen ve kendi elektriğini üretebilecek potansiyele sahip olacak olan Pazarkent’te sona geliniyor. Geçtiğimiz günlerde zemin betonu atılan pazaryeri 3 bloku kırmızı, lacivert ve beyaz renklerle boyandı.

Pazarkent’in nisan ayında açılması planlanıyor.