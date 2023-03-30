Öğrencilere diş sağlığının önemi anlatıldı

DÜZCE(İHA) –Bahçeşehir Koleji Düzce kampüsünde ilkokul öğrencilerine hastalıkların başlangıç noktası olan ağız ve diş sağlığı ile ilgili eğitim verildi. Eğitimde; Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi doktorları tarafından diş fırçalamanın önemi anlatıldı.

Düzce’de Sağlık Müdürlüğü okullarda ağız ve diş sağlığı eğitimlerine devam ediyor. Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsünde yapılan eğitimde çocuklara koruyucu ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekildi. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinden gelen doktorlar ellerindeki maketlerle çocukları diş fırçalamayı öğrettiler. Öğrenciler doktorları dikkatle dinleyerek, doğru diş fırçalamayı öğrendiler.