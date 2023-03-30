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Öğrencilere diş sağlığının önemi anlatıldı
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ DÜZCE KAMPÜSÜNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE HASTALIKLARIN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLDİ. EĞİTİMDE; AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ DOKTORLARI TARAFINDAN DİŞ FIRÇALAMANIN ÖNEMİ ANLATILDI.
DÜZCE 30.03.2023, 15:50
DÜZCE(İHA) –Bahçeşehir Koleji Düzce kampüsünde ilkokul öğrencilerine hastalıkların başlangıç noktası olan ağız ve diş sağlığı ile ilgili eğitim verildi. Eğitimde; Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi doktorları tarafından diş fırçalamanın önemi anlatıldı.
Düzce’de Sağlık Müdürlüğü okullarda ağız ve diş sağlığı eğitimlerine devam ediyor. Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsünde yapılan eğitimde çocuklara koruyucu ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekildi. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinden gelen doktorlar ellerindeki maketlerle çocukları diş fırçalamayı öğrettiler. Öğrenciler doktorları dikkatle dinleyerek, doğru diş fırçalamayı öğrendiler.