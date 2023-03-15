Öğrencilere 112 Acil çağrı merkezi tanıtıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Uzunmustafa İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nin önemi ve faaliyetleri anlatıldı.

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezinin bilinirliğini ve farkındalığını artırmak amacıyla tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Bu dahilde, Uzun Mustafa Ana Okulu öğrencilerine, öğretmenleri rehberliğinde faaliyetler konusunda da bilgilendirmelerde bulundu. 112 Acil Çağrı merkezinin hangi koşullarda aranır, neden meşgul edilmemesi gerektiği anlatıldı. Çocuklarda can kulağı ile dinlediler ve merak ettikleri soruları sordular.