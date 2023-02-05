Öğrencilerden örnek destek

DÜZCE (İHA) – Düzce’de yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, tüketmedikleri kahvaltılık ürünleri biriktirerek, ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda konaklayan öğrenciler tarafından başlatılan "Gönülden Biriken Kahvaltılar" projesi devam ediyor. Öğrenciler, tüketmedikleri kahvaltılık ürünleri düzenli olarak biriktiriyor. Biriken ürünler, özenle paketlenerek Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürlüğü’ne ulaştırıldı. Öğrencilerin bağışladığı ürünler ihtiyaç sahibi ailelere verildi.