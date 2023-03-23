Öğrenciler Efteni Gölünde kuşları gözlemledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yüzlerce göç eden kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü’nün, doğal güzelliği ve manzarasına hayran kaldı.

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak Alanı’nda Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 15 öğrenci misafir edildi. Öğrenciler, Efteni Gölü iskele mevkiinde yeni yapılan Kuş Gözlem Kulesinde teleskop ve dürbünlerle kuş gözlemi yaparak gözlemledikleri kuşlarla ilgili bilgi aldılar.

Efteni Gölü ve çevresi, sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden birisi olarak biliniyor. 1992 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma statüsüne alınıp avlanma yasağı konulan doğal miras; içerisinde bulundurduğu sazlık alanlar, bataklıklar ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik nitelikteki habitatlarla zengin bir hayvan hayatının barınmasını sağlıyor. Çevresindeki en önemli fauna elemanlarını su kuşları oluşturan Efteni Gölü, 35’i kalıcı olmak üzere toplam 150 çeşit kuşa ev sahipliği yapıyor.